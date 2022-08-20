ВОЗ рекомендовала увеличить охват населения вакцинацией для защиты от "омикрона"

В рамках подготовки к осеннему и зимнему сезону Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует увеличить число вакцинированных для защиты людей от омикрон-штамма. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Европейское бюро организации.

"Эпидемиологическая ситуация варьируется от страны к стране, и в рамках подготовки к зиме и осени ВОЗ призывает страны возобновить усилия по смягчению последствий распространения инфекции и быть готовыми реагировать на возросшую нагрузку на свои системы здравоохранения", — сказали эксперты.

Также они рекомендовали ввести вторую бустерную дозу детям с ослабленным иммунитетом в возрасте от пяти лет и их близким. В ВОЗ подчеркнули, что решающее значение для защиты людей этой осенью будет иметь увеличение числа вакцинируемых. Эксперты призвали жителей страны носить маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте, обеспечивать вентиляцию в многолюдных местах. Помимо этого, медики считают важным использовать "строгие терапевтические протоколы для лиц с риском тяжёлого заболевания".