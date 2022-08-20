Российские военные уничтожили более 100 бойцов "Кракена" в районе Андреевки

Российские военные нанесли удар по боевым позициям нацформирования "Кракен". В результате было ликвидировано более 100 бойцов, в том числе 20 американских наёмников. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, боевые позиции националистов и подразделения иностранных наёмников находились в районе населённого пункта Андреевка в Харьковской области. ВКС России нанесли удар высокоточным оружием.