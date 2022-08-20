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Регион
Опубликовано 20 августа 2022, 07:04

Российские военные уничтожили более 100 бойцов "Кракена" в районе Андреевки

Российские военные нанесли удар по боевым позициям нацформирования "Кракен". В результате было ликвидировано более 100 бойцов, в том числе 20 американских наёмников. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, боевые позиции националистов и подразделения иностранных наёмников находились в районе населённого пункта Андреевка в Харьковской области. ВКС России нанесли удар высокоточным оружием.

МО РФ: Боевики "Кракена" показательно расстреляли 100 покинувших позиции бойцов ВСУ
МО РФ: Боевики "Кракена" показательно расстреляли 100 покинувших позиции бойцов ВСУ

Ранее командир взвода "Кракена" рассказал о воюющих на стороне ВСУ сирийских боевиках. По его словам, наёмники числились в рядах территориальной обороны.

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ТАСС / Evgeniy Maloletka

Александра Васильева
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