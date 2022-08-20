Войска России за сутки уничтожили семь пунктов управления ВСУ
Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ уничтожили за последние сутки семь пунктов управления ВСУ, а также личный состав и военную технику противника в 187 районах. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ, в том числе 53-й механизированной бригады в районе Водяное, 58-й мотопехотной бригады в районе Соледар Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника в 187 районах", — уточнил он.
Конашенков добавил, что подавлена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Шевченко, нанесены удары по четырём складам боеприпасов ВСУ возле Галицыновки, Константиновки, Шабельковки в ДНР и в Белой Кринице Херсонской области. Благодаря артиллерии ВС РФ противник также лишился трёх складов горючего в Харьковской области и ДНР, а в районе Краматорска уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 производства США.
Ранее сообщалось, что более 90 иностранных наёмников были уничтожены в результате удара ВС РФ по пункту временной дислокации ВСУ в Харькове. А в Николаевской области авиацией ВКС РФ был нанесён удар по пункту дислокации 1-го батальона 28-й мехбригады противника в районе Посад-Покровского, уничтожены 60 националистов и восемь единиц техники.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ