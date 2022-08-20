Читатели Reuters припомнили Британии её грехи после призыва не пускать Путина на саммит G20

Читатели Reuters в Twitter подвергли жёсткой критике заявление МИД Британии относительно участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в ноябре на Бали. Пользователи не согласились со словами о том, что у российского лидера "нет морального права" принимать участие в мероприятии и припомнили Лондону его грехи.

"Западным странам должно быть немного неловко, когда они говорят о "морали". Им действительно должно быть стыдно даже смотреться в зеркало", — пишет Volkan.

"Будучи крупнейшим в мире поставщиком пшеницы и ключевым мировым поставщиком многих других товаров, Россия должна быть там", — убеждён Colonel.

"После сотен лет системного расизма, колониализма и грабежей в менее развитых странах, возможно, Соединённому Королевству следует несколько лет побыть вне G20. После всего, что Великобритания сделала против других народов, заслуживают ли они места там?" — задался вопросом Matrix Operator.

Комментаторы особо подчеркнули, что Британия не имеет никакого морального права судить Россию после столь серьёзных собственных ошибок. Пользователи напомнили руководству Соединённого Королевства о незаконной продаже оружия и военной техники, незаконной разведке, финансировании других режимов и инвестициях в страны и отрасли, занесённые в чёрный список.

"Британия меньше всех вправе судить. Какое моральное право? Я считаю, что Россия имеет право на моральном уровне! Несогласие не должно исключать надлежащую правовую процедуру", — считает Davi.

"Это та самая Британия, которая поддержала ложь США про наличие у Ирака оружия массового поражения?" — спросил Tito Kingsley Ampiah.