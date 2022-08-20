Читатели Reuters припомнили Британии её грехи после призыва не пускать Путина на саммит G20
Читатели Reuters в Twitter подвергли жёсткой критике заявление МИД Британии относительно участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в ноябре на Бали. Пользователи не согласились со словами о том, что у российского лидера "нет морального права" принимать участие в мероприятии и припомнили Лондону его грехи.
"Западным странам должно быть немного неловко, когда они говорят о "морали". Им действительно должно быть стыдно даже смотреться в зеркало", — пишет Volkan.
"Будучи крупнейшим в мире поставщиком пшеницы и ключевым мировым поставщиком многих других товаров, Россия должна быть там", — убеждён Colonel.
"После сотен лет системного расизма, колониализма и грабежей в менее развитых странах, возможно, Соединённому Королевству следует несколько лет побыть вне G20. После всего, что Великобритания сделала против других народов, заслуживают ли они места там?" — задался вопросом Matrix Operator.
Комментаторы особо подчеркнули, что Британия не имеет никакого морального права судить Россию после столь серьёзных собственных ошибок. Пользователи напомнили руководству Соединённого Королевства о незаконной продаже оружия и военной техники, незаконной разведке, финансировании других режимов и инвестициях в страны и отрасли, занесённые в чёрный список.
"Британия меньше всех вправе судить. Какое моральное право? Я считаю, что Россия имеет право на моральном уровне! Несогласие не должно исключать надлежащую правовую процедуру", — считает Davi.
"Это та самая Британия, которая поддержала ложь США про наличие у Ирака оружия массового поражения?" — спросил Tito Kingsley Ampiah.
"С чего бы? А у Британии было моральное право обучать украинских нацистов до вмешательства России? А имеет ли Британия моральное право посылать оружие стране, которая вместе с НАТО спровоцировала конфликт? Знала ли Британия о восьмилетней бойне в Донбассе?" — интересуется Angela.
Ранее Лайф сообщал, что в Индонезии подтвердили планы Путина приехать на саммит G20 на Бали. Он пройдёт на острове 15–16 ноября. По словам индонезийского президента Джоко Видодо, на мероприятие также планирует прибыть китайский лидер Си Цзиньпин. Позже кандидат на пост премьера Британии Риши Сунак призвал не пускать Путина на саммит G20.
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