В Донецке зафиксировано уже 46 случаев подрыва граждан на минах "Лепесток"

Число пострадавших от противопехотных мин "Лепесток" в Донецке на данный момент составляет 46, среди них — двое детей. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"По состоянию на 10:00 20 августа в республике зарегистрировано уже 46 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе двух детей, на минах ПФМ "Лепесток". Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице", — говорится в заявлении.