ВМС США утилизируют первый в мире атомный авианосец Enterprise на частной верфи

Военно-морские силы США утилизируют первый в мире авианосец с ядерной силовой установкой Enterprise. Сначала корабль хотели разобрать на государственной верфи, однако это оказалось невыгодно, поэтому было принято решение отправить Enterprise на частную свалку, сообщает газета Kitsap Sun со ссылкой на источник, близкий к оборонному ведомству страны.

"Использование возможностей для утилизации бывшего авианосца Enterprise на коммерческих объектах выгодно для ВМС и позволяет верфи уделять приоритетное внимание ограниченной инфраструктуре государственных верфей", — сказал собеседник издания.

Он отметил, что Enterprise — это самый большой в мире атомный авианосец, поэтому проводить демонтаж судна достаточно сложно. Кроме того, государственные верфи, занимающиеся обслуживанием кораблей и подлодок ВМС, сейчас очень загружены, так как идёт подготовка к глобальному противостоянию с флотом Китая и борьбе с международным терроризмом. Собеседник газеты также добавил, что в ВМС наблюдается дефицит квалифицированного персонала, способного обеспечить поддержание боеспособности флота.