Передачу ВМФ авианосца "Адмирал Кузнецов" и крейсера "Адмирал Нахимов" могут отложить

Процесс передачи российскому Военно-морскому флоту принадлежащих АО "Объединённая строительная корпорация" авианосца "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" и ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" могут отложить до 2024 года. Об этом сообщил заместитель гендиректора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королёв.

"Мы, конечно, делаем всё возможное для того, чтобы выдержать запланированный срок — 2023 год, но риск сдвига сроков существует", — сказал ТАСС Королёв в кулуарах форума "Армия-2022".