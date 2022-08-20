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20 августа, 07:10

"Цель поражена": Система ПВО сбила неопознанный объект в небе над Евпаторией

Аксёнов: В Западном Крыму сработала система ПВО, цель поражена

Жители Евпатории сообщают, что в городе снова работает система противовоздушной обороны (ПВО). В Сети появились соответствующие видео. Глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил, что над городом сбит некий объект.

Система ПВО сработала в Евпатории. Видео © VK / Дмитрий Малков

"В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет. Наши военные чётко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", — обратился он в телеграме к жителям региона.

Система ПВО сработала в Евпатории

Система ПВО сработала в Евпатории

А ранее ПВО отразила атаку на Каховскую ГЭС. В местной администрации рассказали, что было выпущено шесть снарядов из систем противовоздушной обороны.

Обложка ©

VK / Дмитрий Малков

Андрей Бражников

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