"Цель поражена": Система ПВО сбила неопознанный объект в небе над Евпаторией

Жители Евпатории сообщают, что в городе снова работает система противовоздушной обороны (ПВО). В Сети появились соответствующие видео. Глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил, что над городом сбит некий объект.

Система ПВО сработала в Евпатории. Видео © VK / Дмитрий Малков

"В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет. Наши военные чётко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", — обратился он в телеграме к жителям региона.