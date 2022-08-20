НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 августа, 06:55

"Пошёл вниз, сбили!": Очевидцы сняли удар по беспилотнику, атаковавшему штаб ЧФ в Севастополе

Губернатор Севастополя: Летевший в штаб Черноморского флота беспилотник был сбит

Беспилотник, который сегодня утром влетел в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе, в последний момент был сбит. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Уточнение: беспилотник был отработан ПВН (пост воздушной обороны флота). Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось. Молодцы ребята", — написал он в телеграм-канале.

Летящий над Севастополем беспилотник. Видео © t.me / Чп / Севастополь / Крымский канал

Очевидцы публикуют в соцсетях кадры, на которых видно летящий к штабу беспилотник. На фоне слышны звуки стрельбы. На одном из видео горожанин заметил, что в какой-то момент в БПЛА попали и он "пошёл вниз".

Десятки выстрелов в зенит: В Севастополе сняли на видео работу ПВО

Десятки выстрелов в зенит: В Севастополе сняли на видео работу ПВО

Напомним, беспилотный летательный аппарат сегодня утром нанёс удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, жертв в результате атаки нет. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Обложка ©

t.me / Чп / Севастополь

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров