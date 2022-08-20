"Пошёл вниз, сбили!": Очевидцы сняли удар по беспилотнику, атаковавшему штаб ЧФ в Севастополе
Губернатор Севастополя: Летевший в штаб Черноморского флота беспилотник был сбит
Беспилотник, который сегодня утром влетел в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе, в последний момент был сбит. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Уточнение: беспилотник был отработан ПВН (пост воздушной обороны флота). Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось. Молодцы ребята", — написал он в телеграм-канале.
Летящий над Севастополем беспилотник. Видео © t.me / Чп / Севастополь / Крымский канал
Очевидцы публикуют в соцсетях кадры, на которых видно летящий к штабу беспилотник. На фоне слышны звуки стрельбы. На одном из видео горожанин заметил, что в какой-то момент в БПЛА попали и он "пошёл вниз".
Напомним, беспилотный летательный аппарат сегодня утром нанёс удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, жертв в результате атаки нет. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.
t.me / Чп / Севастополь