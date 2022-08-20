"Пошёл вниз, сбили!": Очевидцы сняли удар по беспилотнику, атаковавшему штаб ЧФ в Севастополе

Беспилотник, который сегодня утром влетел в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе, в последний момент был сбит. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Уточнение: беспилотник был отработан ПВН (пост воздушной обороны флота). Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось. Молодцы ребята", — написал он в телеграм-канале.

Очевидцы публикуют в соцсетях кадры, на которых видно летящий к штабу беспилотник. На фоне слышны звуки стрельбы. На одном из видео горожанин заметил, что в какой-то момент в БПЛА попали и он "пошёл вниз".