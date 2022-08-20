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20 августа, 10:34

Белгородский губернатор показал последствия пожара на складе с боеприпасами

После пожара на складе с боеприпасами в Белгородской области повреждены 49 домов и школа

<p>Последствия пожара. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/vvgladkov/658" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Настоящий Гладков</a></p>

Последствия пожара. Обложка © t.me / Настоящий Гладков

Почти полсотни домов повреждены после пожара на складе с боеприпасами в районе села Тимоново в Белгородской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате происшествия также пострадала и школа.

"Вместе с главой округа Алексеем Ивановичем Дыбовым осмотрели повреждённые дома на территории Тимоновского сельского поселения. После подомового обхода четырёх сёл округа выявлены незначительные разрушения в кровле, фасаде и остеклении у 49 домовладений и одной школы. Подача газа и электричества сейчас осуществляется в штатном режиме", — написал Гладков.

  • Пострадавшая после пожара школа. Фото © t.me / Настоящий Гладков
    Пострадавшая после пожара школа. Фото © t.me / Настоящий Гладков
  • Последствия пожара. Фото © t.me / Настоящий Гладков
    Последствия пожара. Фото © t.me / Настоящий Гладков
  • Последствия пожара. Фото © t.me / Настоящий Гладков
    Последствия пожара. Фото © t.me / Настоящий Гладков
  • Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообщался с местными жителями и осмотрел повреждённые дома. Фото © t.me / Настоящий Гладков
    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообщался с местными жителями и осмотрел повреждённые дома. Фото © t.me / Настоящий Гладков

Пострадавшая после пожара школа. Фото © t.me / Настоящий Гладков

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Образовательное учреждение будет приведено в надлежащее состояние в ближайшие дни, до начала учебного года, заверил губернатор. Что касается домовладений, то к восстановительным работам приступят уже завтра. Власти пообещали закончить работы в течение двух-трёх недель.

Гладков также обратил внимание на то, что благодаря слаженным действиям местных властей удалось вовремя эвакуировать жителей на безопасное расстояние.

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Напомним, 18 августа вблизи села Тимоново Белгородской области загорелся склад с боеприпасами. Как сообщил губернатор Гладков жителей сёл Тимоново и Солоти вывезли на безопасное расстояние. Шокированные местные жители опубликовали в соцсетях кадры, на которых видно, что территория склада окутана дымом.

Оксана Попова

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