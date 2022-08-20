Белгородский губернатор показал последствия пожара на складе с боеприпасами

Почти полсотни домов повреждены после пожара на складе с боеприпасами в районе села Тимоново в Белгородской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате происшествия также пострадала и школа.

"Вместе с главой округа Алексеем Ивановичем Дыбовым осмотрели повреждённые дома на территории Тимоновского сельского поселения. После подомового обхода четырёх сёл округа выявлены незначительные разрушения в кровле, фасаде и остеклении у 49 домовладений и одной школы. Подача газа и электричества сейчас осуществляется в штатном режиме", — написал Гладков.









Образовательное учреждение будет приведено в надлежащее состояние в ближайшие дни, до начала учебного года, заверил губернатор. Что касается домовладений, то к восстановительным работам приступят уже завтра. Власти пообещали закончить работы в течение двух-трёх недель.

Гладков также обратил внимание на то, что благодаря слаженным действиям местных властей удалось вовремя эвакуировать жителей на безопасное расстояние.