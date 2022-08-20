Белгородский губернатор показал последствия пожара на складе с боеприпасами
После пожара на складе с боеприпасами в Белгородской области повреждены 49 домов и школа
Последствия пожара. Обложка © t.me / Настоящий Гладков
Почти полсотни домов повреждены после пожара на складе с боеприпасами в районе села Тимоново в Белгородской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате происшествия также пострадала и школа.
"Вместе с главой округа Алексеем Ивановичем Дыбовым осмотрели повреждённые дома на территории Тимоновского сельского поселения. После подомового обхода четырёх сёл округа выявлены незначительные разрушения в кровле, фасаде и остеклении у 49 домовладений и одной школы. Подача газа и электричества сейчас осуществляется в штатном режиме", — написал Гладков.
Образовательное учреждение будет приведено в надлежащее состояние в ближайшие дни, до начала учебного года, заверил губернатор. Что касается домовладений, то к восстановительным работам приступят уже завтра. Власти пообещали закончить работы в течение двух-трёх недель.
Гладков также обратил внимание на то, что благодаря слаженным действиям местных властей удалось вовремя эвакуировать жителей на безопасное расстояние.
Напомним, 18 августа вблизи села Тимоново Белгородской области загорелся склад с боеприпасами. Как сообщил губернатор Гладков жителей сёл Тимоново и Солоти вывезли на безопасное расстояние. Шокированные местные жители опубликовали в соцсетях кадры, на которых видно, что территория склада окутана дымом.