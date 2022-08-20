Появилось видео эпичного пожара рядом с аэропортом Сочи
Крупный пожар произошёл рядом с аэропортом Сочи
Пожар в Сочи. Фото © t.me / Сочи Онлайн
В Сочи недалеко от международного аэропорта произошёл пожар. По предварительным данным, горела хозяйственная постройка. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, и в данный момент возгорание уже локализовано. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Пожар, вспыхнувший недалеко от сочинского аэропорта. Видео © t.me / Сочи Онлайн
"На территории аэропорта ничего не горит, в том районе произошло возгорание хозяйственной постройки, пожар уже локализован, информация уточняется", — сообщили в ведомстве.
Местные жители продолжают делиться кадрами мощного пожара в соцсетях. На одном из них видно, как позади местного аэропорта поднимается огромный огненный столб высотой в несколько метров. По округе разносится плотный, густой чёрный дым. При этом очевидцы отмечают, что пожарные довольно быстро смогли справиться с огнём.
А ранее Лайф писал о масштабных лесных пожарах в Рязанской области, дым от которых добрался даже до Москвы и Подмосковья. В Рослесхозе заявляли, что власти региона скрывали реальные площади лесных пожаров и упустили ситуацию. Для координации тушения возгораний в регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.