НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 августа, 07:41

Появилось видео эпичного пожара рядом с аэропортом Сочи

Крупный пожар произошёл рядом с аэропортом Сочи

<p>Пожар в Сочи. Фото © t.me / <a href="https://t.me/gorodsochi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сочи Онлайн</a></p>

Пожар в Сочи. Фото © t.me / Сочи Онлайн

В Сочи недалеко от международного аэропорта произошёл пожар. По предварительным данным, горела хозяйственная постройка. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, и в данный момент возгорание уже локализовано. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар, вспыхнувший недалеко от сочинского аэропорта. Видео © t.me / Сочи Онлайн

"На территории аэропорта ничего не горит, в том районе произошло возгорание хозяйственной постройки, пожар уже локализован, информация уточняется", — сообщили в ведомстве.

Местные жители продолжают делиться кадрами мощного пожара в соцсетях. На одном из них видно, как позади местного аэропорта поднимается огромный огненный столб высотой в несколько метров. По округе разносится плотный, густой чёрный дым. При этом очевидцы отмечают, что пожарные довольно быстро смогли справиться с огнём.

Лайф снял с дрона эпицентр крупного лесного пожара в Рязанской области

Лайф снял с дрона эпицентр крупного лесного пожара в Рязанской области

А ранее Лайф писал о масштабных лесных пожарах в Рязанской области, дым от которых добрался даже до Москвы и Подмосковья. В Рослесхозе заявляли, что власти региона скрывали реальные площади лесных пожаров и упустили ситуацию. Для координации тушения возгораний в регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.

Александра Васильева

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров