Появилось видео эпичного пожара рядом с аэропортом Сочи

В Сочи недалеко от международного аэропорта произошёл пожар. По предварительным данным, горела хозяйственная постройка. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, и в данный момент возгорание уже локализовано. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар, вспыхнувший недалеко от сочинского аэропорта. Видео © t.me / Сочи Онлайн

"На территории аэропорта ничего не горит, в том районе произошло возгорание хозяйственной постройки, пожар уже локализован, информация уточняется", — сообщили в ведомстве.