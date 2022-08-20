Умер актёр Григорьев, подаривший голос Филе из "Спокойной ночи, малыши!"

Артист, музыкант и кукловод Сергей Григорьев, подаривший голос щенку Филе из "Спокойной ночи, малыши!", скончался в Израиле в возрасте 64 лет. Как сообщает издание "NEWSru Израиль", причины его смерти неизвестны.

Артист ушёл из жизни 19 августа. Его похороны состоятся в воскресенье, 21 августа, в Текоа.

Григорьев родился в Москве в 1958 году. Окончил консерваторию имени Гнесиных, факультет кукольников. Озвучивать Филю он начал в конце 1988 года, став его голосом и персонажем до 2014 года. Затем он репатриировался в Израиль и поселился в районе Иудейских холмов — в поселении Текоа в Гуш-Эционе.