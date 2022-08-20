Суеверный россиянин за ночь сжёг 33 мусорных бака в попытке уничтожить свои остриженные волосы

Суеверный житель Калининградской области за ночь сжёг 33 мусорных контейнера в попытке уничтожить свои остриженные волосы. Ущерб оценивается в более чем 356 тысяч рублей, сообщили в УМВД России по региону.

Суеверный мужчина за ночь сжёг 33 мусорных бака. Видео © VK/ УМВД России по Калининградской области

Инцидент произошёл в Мамонове. 36-летний мужчина отправился к родственникам на стрижку, однако всё закончилось застольем со спиртным. От количества выпитого он уснул, а когда проснулся, узнал, что его волосы были выброшены в мусорный контейнер.

Недолго думая, суеверный житель бросился на улицу в поисках злосчастного бака, чтобы сжечь волосы. По-другому поджигатель поступить не мог, ведь, согласно его поверью, в ином случае не миновать беды. К счастью, родственникам удалось потушить первый контейнер, однако мужчину было уже не остановить. В итоге он поджёг 33 мусорных бака.

"Нетрезвый злоумышленник обошёл 14 участков, где были установлены мусорки, и поджёг их с помощью спичек и зажигалки", — уточнили в ведомстве.