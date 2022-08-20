Фанаты "Спартака" эффектно проводили команду на дерби с "Динамо"
Фанаты московского "Спартака" устроили жаркие проводы игрокам основной команды, которые сегодня встретятся в дерби с "Динамо".
Болельщики "Спартака" проводили команду на дерби с "Динамо". Видео © Telegram / ФК "Спартак-Москва"
На опубликованных в телеграм-канале столичной команды кадрах можно увидеть, как десятки фанатов пришли к домашней арене "Спартака" перед тем, как футболисты её покинули. Болельщики встретили игроков традиционными кричалками и яркими плакатами.
Добавим, что матч "Динамо" — "Спартак" в рамках шестого тура РПЛ пройдёт на домашнем стадионе бело-голубых 20 августа и начнётся в 17:30.