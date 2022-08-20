Фанаты "Спартака" эффектно проводили команду на дерби с "Динамо"

Фанаты московского "Спартака" устроили жаркие проводы игрокам основной команды, которые сегодня встретятся в дерби с "Динамо".

На опубликованных в телеграм-канале столичной команды кадрах можно увидеть, как десятки фанатов пришли к домашней арене "Спартака" перед тем, как футболисты её покинули. Болельщики встретили игроков традиционными кричалками и яркими плакатами.