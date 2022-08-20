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20 августа, 12:11

ВСУ получат от США дальнобойные снаряды для гаубиц Excalibur

Politico: США поставят Украине дальнобойные управляемые снаряды для гаубиц Excalibur

Вашингтон планирует поставить Киеву управляемые активно-реактивные снаряды Excalibur, запускаемые из гаубиц. Об этом сообщило американское издание Politico со ссылкой на источник.

"США планируют направить высокоточные артиллерийские боеприпасы Excalibur в рамках предстоящего транша когда-нибудь в будущем", говорится в публикации.

Собеседник издания уточнил, что дальнобойные боеприпасы не были включены в ближайший транш военной помощи, который США направят Украине. Сейчас в него вошли только снаряды для РСЗО HIMARS. По словам источника, благодаря Excalibur ВСУ смогут поражать командные пункты и замаскированные позиции.

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Напомним, ранее президент США Джо Байден поручил выделить Украине ещё до $775 млн военной помощи. В этот пакет среди прочего войдут 16 гаубиц калибра 105 мм, а также 36 тысяч снарядов к ним. Кроме того, будут поставлены разведывательные беспилотники ScanEagle.

Обложка ©

Wikipedia / Ministerie van Defensie / SGT Aaron Zwaal

Александра Васильева

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