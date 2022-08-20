ВСУ получат от США дальнобойные снаряды для гаубиц Excalibur

Вашингтон планирует поставить Киеву управляемые активно-реактивные снаряды Excalibur, запускаемые из гаубиц. Об этом сообщило американское издание Politico со ссылкой на источник.

"США планируют направить высокоточные артиллерийские боеприпасы Excalibur в рамках предстоящего транша когда-нибудь в будущем", — говорится в публикации.

Собеседник издания уточнил, что дальнобойные боеприпасы не были включены в ближайший транш военной помощи, который США направят Украине. Сейчас в него вошли только снаряды для РСЗО HIMARS. По словам источника, благодаря Excalibur ВСУ смогут поражать командные пункты и замаскированные позиции.