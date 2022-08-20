ВСУ получат от США дальнобойные снаряды для гаубиц Excalibur
Politico: США поставят Украине дальнобойные управляемые снаряды для гаубиц Excalibur
Вашингтон планирует поставить Киеву управляемые активно-реактивные снаряды Excalibur, запускаемые из гаубиц. Об этом сообщило американское издание Politico со ссылкой на источник.
"США планируют направить высокоточные артиллерийские боеприпасы Excalibur в рамках предстоящего транша когда-нибудь в будущем", — говорится в публикации.
Собеседник издания уточнил, что дальнобойные боеприпасы не были включены в ближайший транш военной помощи, который США направят Украине. Сейчас в него вошли только снаряды для РСЗО HIMARS. По словам источника, благодаря Excalibur ВСУ смогут поражать командные пункты и замаскированные позиции.
Напомним, ранее президент США Джо Байден поручил выделить Украине ещё до $775 млн военной помощи. В этот пакет среди прочего войдут 16 гаубиц калибра 105 мм, а также 36 тысяч снарядов к ним. Кроме того, будут поставлены разведывательные беспилотники ScanEagle.