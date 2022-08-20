Нарколог Евгений Брюн отправлен под домашний арест

Бывший главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, отправлен под домашний арест. Соответствующее решение вынес сегодня Кузьминский суд Москвы.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Евгению Брюну, подозреваемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ, меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 октября", — говорится в решении.

Напомним, 19 августа стало известно, что психиатра-нарколога Евгения Брюна подозревают в организации закупки государственными учреждениями тестов и реагентов для определения наркотической зависимости по завышенным ценам. Уточнялось, что для этого он с сообщниками якобы использовал сеть аффилированных компаний. Ранее Брюну было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.