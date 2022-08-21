Погибшая при взрыве автомобиля Дарья Дугина недавно вернулась из Мариуполя с "Азовстали"
Дарья Дугина на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Обложка © t.me / PLATONOVA | Z
Погибшая в результате подрыва внедорожника Дарья Дугина недавно вернулась из Мариуполя. Она была ярой противницей нацизма. Об этом рассказал политолог Сергей Карнаухов.
"Она недавно вернулась из Мариуполя с "Азовстали". Мы подключали её в эфир с завода. Подключали и после. Это был совсем другой взгляд на нацизм. Жёсткий, глубокий, острый. Она ненавидела бандеровцев, потому что хорошо понимала, с чем мы боремся", — написал он в телеграм-канале.
По словам политолога, вчера Дарья дала ему последнее в своей жизни интервью. Карнаухов признался, что, слушая её, он осознавал, что это "невероятно образованный и яркий человек", и он не знал девушек, которые бы были умнее её.
Сейчас следствие прорабатывает различные версии произошедшего. Между тем политолог Марат Баширов предположил, что объектом покушения была не Дарья Дугина, а её отец. С ним солидарен и блогер Егор Холмогоров. Он убеждён, что целью преступников изначально был Александр Дугин, который, предположительно, должен был находиться в той самой машине, которая была подорвана. Глава ДНР Денис Пушилин также высказался о гибели Дарьи — он полагает, что целью подрывников был именно Александр Дугин, а ликвидировать его пытались "террористы украинского режима".
Напомним, сегодня ночью стало известно, что в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. Позже выяснилось, что в машине была дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам общественный деятель вскоре после ЧП прибыл на место трагедии. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело.