Погибшая при взрыве автомобиля Дарья Дугина недавно вернулась из Мариуполя с "Азовстали"

Погибшая в результате подрыва внедорожника Дарья Дугина недавно вернулась из Мариуполя. Она была ярой противницей нацизма. Об этом рассказал политолог Сергей Карнаухов.

"Она недавно вернулась из Мариуполя с "Азовстали". Мы подключали её в эфир с завода. Подключали и после. Это был совсем другой взгляд на нацизм. Жёсткий, глубокий, острый. Она ненавидела бандеровцев, потому что хорошо понимала, с чем мы боремся", — написал он в телеграм-канале.