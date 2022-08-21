Пушилин: Убившие Дарью Дугину подрывники покушались на её отца

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин высказался о гибели Дарьи Дугиной, дочери известного российского философа Александра Дугина. Он полагает, что целью подрывников был сам общественный деятель, а ликвидировать его пытались "террористы украинского режима".

"Мерзкие негодяи! Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь… В автомобиле. Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка!" — написал Пушилин в своём телеграм-канале.