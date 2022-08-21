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20 августа, 23:09

Пушилин: Убившие Дарью Дугину подрывники покушались на её отца

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин высказался о гибели Дарьи Дугиной, дочери известного российского философа Александра Дугина. Он полагает, что целью подрывников был сам общественный деятель, а ликвидировать его пытались "террористы украинского режима".

"Мерзкие негодяи! Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь… В автомобиле. Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка!" — написал Пушилин в своём телеграм-канале.

Целью убийц Дарьи Дугиной мог быть её отец

Целью убийц Дарьи Дугиной мог быть её отец

Лайф ранее сообщал, что в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно горящий автомобиль. Вероятно, машина взорвалась прямо во время движения. По некоторым данным, в автомобиле находилась дочь известного общественного деятеля, философа, политолога Александра Дугина — Дарья.

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Telegram / Пушилин Д.В.

Юлия Коновалова

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