Пушилин: Убившие Дарью Дугину подрывники покушались на её отца
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин высказался о гибели Дарьи Дугиной, дочери известного российского философа Александра Дугина. Он полагает, что целью подрывников был сам общественный деятель, а ликвидировать его пытались "террористы украинского режима".
"Мерзкие негодяи! Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь… В автомобиле. Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка!" — написал Пушилин в своём телеграм-канале.
Лайф ранее сообщал, что в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно горящий автомобиль. Вероятно, машина взорвалась прямо во время движения. По некоторым данным, в автомобиле находилась дочь известного общественного деятеля, философа, политолога Александра Дугина — Дарья.
Telegram / Пушилин Д.В.