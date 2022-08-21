Целью убийц Дарьи Дугиной мог быть её отец
Внедорожник с дочерью Дугина могли взорвать, покушаясь на самого философа
Александр и Дарья Дугины за несколько часов до трагедии. Фото © Аким Апачев
Участник фестиваля "Традиция" музыкант Пётр Лундстрем сообщил, что философ Александр Дугин должен был ехать с фестиваля на автомобиле, который взорвался в Подмосковье. В результате этого ЧП погибла дочь Дугина Дарья.
"Кого хотели убить? Её или ошиблись машиной? Где заминировали? Она возвращалась с фестиваля "Традиция", — написал Лундстрем в "Телеграме".
Как ранее сообщалось, в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно горящий автомобиль. По предварительным данным, в автомобиле находилась дочь философа и политолога Александра Дугина — Дарья.
Версии о том, что объектом покушения была не Дарья, а её отец, придерживается, в частности, и политолог Марат Баширов. Как заметил он в своём телеграме, "конечно, Александр Дугин был целью".
"Идёт война идей, а он как раз один из немногих, кто системно формулировал и описывал нашу идеологию, разрушая западную. И он был лёгкой мишенью, ни охраны, ни защитных технических средств, легко опознаваем. Вероятнее всего, приехал с дочерью на взорванной потом машине. Анонсы участия Дугина были в Сети. Масса народу, вход свободный. Подойти к машине и заложить бомбу не составляло труда", — отметил эксперт.