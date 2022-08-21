Целью убийц Дарьи Дугиной мог быть её отец

Участник фестиваля "Традиция" музыкант Пётр Лундстрем сообщил, что философ Александр Дугин должен был ехать с фестиваля на автомобиле, который взорвался в Подмосковье. В результате этого ЧП погибла дочь Дугина Дарья.

"Кого хотели убить? Её или ошиблись машиной? Где заминировали? Она возвращалась с фестиваля "Традиция", — написал Лундстрем в "Телеграме".

Как ранее сообщалось, в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно горящий автомобиль. По предварительным данным, в автомобиле находилась дочь философа и политолога Александра Дугина — Дарья.

Версии о том, что объектом покушения была не Дарья, а её отец, придерживается, в частности, и политолог Марат Баширов. Как заметил он в своём телеграме, "конечно, Александр Дугин был целью".