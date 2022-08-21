Одна ракета способна при попадании превратить ЗАЭС в "грязную бомбу"

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что попадание одной ракеты или снаряда по хранилищу отработанного топлива Запорожской АЭС можно сравнить с детонацией "грязной бомбы". Целью ВСУ при обстрелах станции Рогов назвал СХОЯТ (сухое хранилище отработанного ядерного топлива). На Запорожской атомной станции оно находится на открытой площади.

"Достаточно одного снаряда или одной ракеты, чтобы эта ракета или снаряд превратились в "грязную бомбу", потому что они прилетают в хранилище", — заявил он в эфире телеканала "Соловьёв Live".