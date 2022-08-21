Одна ракета способна при попадании превратить ЗАЭС в "грязную бомбу"
Рогов: ЗАЭС станет "грязной бомбой" после попадание одной ракеты по хранилищу отходов
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что попадание одной ракеты или снаряда по хранилищу отработанного топлива Запорожской АЭС можно сравнить с детонацией "грязной бомбы". Целью ВСУ при обстрелах станции Рогов назвал СХОЯТ (сухое хранилище отработанного ядерного топлива). На Запорожской атомной станции оно находится на открытой площади.
"Достаточно одного снаряда или одной ракеты, чтобы эта ракета или снаряд превратились в "грязную бомбу", потому что они прилетают в хранилище", — заявил он в эфире телеканала "Соловьёв Live".
Рогов добавил, что для ядерной катастрофы достаточно попадания в один из комплексов хранения, где находятся отработанные топливные сборки. Они исключительно радиоактивны.
Напомним, 20 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что не менее четырёх тяжёлых боеприпасов натовского калибра разорвалось на территории ЗАЭС. Ранее он сообщил, что для нанесения удара по станции украинские военные использовали западное дальнобойное вооружение, огонь вёлся с противоположной стороны Днепра.
ТАСС / AP