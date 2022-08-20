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20 августа, 18:22

На территории Запорожской АЭС разорвалось не менее четырёх снарядов натовского образца

Не менее четырёх тяжёлых боеприпасов натовского калибра разорвалось на территории Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов.

"На данный момент по территории АЭС было как минимум четыре прилёта из тяжёлой артиллерии натовского образца", — уточнил он в своём Телеграм-канале.

Ранее он сообщил, что для нанесения удара по ЗАЭС украинские военные использовали западное дальнобойное вооружение, огонь вёлся с противоположной стороны Днепра. Снаряды разорвались в непосредственной близости от одного из административных зданий, но критические объекты станции не повреждены.

Власти Запорожья сообщили о предотвращении украинской провокации на ЗАЭС

Власти Запорожья сообщили о предотвращении украинской провокации на ЗАЭС

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников

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