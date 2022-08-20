На территории Запорожской АЭС разорвалось не менее четырёх снарядов натовского образца

Не менее четырёх тяжёлых боеприпасов натовского калибра разорвалось на территории Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов.

"На данный момент по территории АЭС было как минимум четыре прилёта из тяжёлой артиллерии натовского образца", — уточнил он в своём Телеграм-канале.