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Опубликовано 20 августа 2022, 16:27

В Херсоне сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны (ПВО) несколько раз сработала в Херсоне. По словам местных жителей, в небе над городом были слышны разрывы. Также в Сети появились кадры с места событий.

Взрывы над Херсоном. Видео © t.me / kkhersonn_chatik

Напомним, за прошедшие дни системы противовоздушной обороны несколько раз сработали в разных частях Крыма. Так, вчера в Севастополе был сбит беспилотник. Сегодня там же дрон нанёс удар по штабу Черноморского флота. Также стало известно, что система ПВО сбила неопознанный объект в небе над Евпаторией.

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t.me / kkhersonn_chatik

Андрей Бражников
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