В Херсоне сработала система ПВО
Система противовоздушной обороны (ПВО) несколько раз сработала в Херсоне. По словам местных жителей, в небе над городом были слышны разрывы. Также в Сети появились кадры с места событий.
Взрывы над Херсоном. Видео © t.me / kkhersonn_chatik
Напомним, за прошедшие дни системы противовоздушной обороны несколько раз сработали в разных частях Крыма. Так, вчера в Севастополе был сбит беспилотник. Сегодня там же дрон нанёс удар по штабу Черноморского флота. Также стало известно, что система ПВО сбила неопознанный объект в небе над Евпаторией.
t.me / kkhersonn_chatik