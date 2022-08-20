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Регион
Опубликовано 20 августа 2022, 12:38
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Минобороны обвинило ВСУ в применении химоружия против российских военных

Минобороны обвинило ВСУ в применении ботулотоксина типа "В" против российских военных

ВСУ по приказу президента Украины применили против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, химатака произошла в конце июля.

"На фоне военных поражений в Донбассе и в других регионах режимом Зеленского санкционированы террористические акты с применением против российских военнослужащих и мирного населения химических отравляющих веществ. 31 июля... российские военнослужащие, выполнявшие задачи в районе населённого пункта Васильевка Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления", рассказал офицер.

В результате проведённого обследования в организме пострадавших военных был обнаружен органический яд искусственного происхождения — ботулотоксин типа "В". Россия сейчас готовит документы, подтверждающие проведение Украиной химического терроризма, и в ближайшее время направит их в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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А ранее Россия направила в ОЗХО ноту о провокации на Славянской ТЭС, которую готовит Киев. В настоящий момент в общей сложности российская сторона направила в организацию уже свыше 20 нот подобного содержания.

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Андрей Бражников
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