На "Армии-2022" показали важный американский трофей, захваченный ВС России на Украине
В числе трофеев, которые были захвачены ВС России и союзными силами ДНР и ЛНР в ходе выполнения задач специальной военной "Операции Z" на Украине, в рамках форума "Армия-2022" представили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
На форуме "Армия-2022" представили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48. Видео © Telegram / Za нами правда
AN/TPQ-48 поставляли Украине из Америки. С помощью неё можно определять координаты артиллерийских и миномётных позиций, работая с дальностью действия в несколько километров. Причём в опасности она ничуть не уступает гаубицам и прочим вооружениям.
Ранее Лайф писал, что на форуме "Армия-2022" впервые показали экспортный вариант перспективного танка Т-14 "Армата". Боевую машину представили на открытом стенде компании "Рособоронэкспорт" среди других образцов вооружения, поставляемого в другие страны.
Telegram / Za нами правда