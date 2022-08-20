На "Армии-2022" показали важный американский трофей, захваченный ВС России на Украине

В числе трофеев, которые были захвачены ВС России и союзными силами ДНР и ЛНР в ходе выполнения задач специальной военной "Операции Z" на Украине, в рамках форума "Армия-2022" представили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

На форуме "Армия-2022" представили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48. Видео © Telegram / Za нами правда

AN/TPQ-48 поставляли Украине из Америки. С помощью неё можно определять координаты артиллерийских и миномётных позиций, работая с дальностью действия в несколько километров. Причём в опасности она ничуть не уступает гаубицам и прочим вооружениям.