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20 августа, 14:25

Арестович пропал из списка советников офиса Зеленского

Украинские СМИ узнали, что Арестовича нет в списке советников офиса Зеленского

Алексея Арестовича не оказалось в списках советников Офиса президента Украины. Об этом сообщает украинское издание "Украиїнський Тиждень" со ссылкой на официальный ответ ведомства.

"Арестовича нет в списке ни штатных, ни внештатных советников руководства офиса президента", говорится в публикации.

Издание направило соответствующий запрос, на который офис Зеленского предоставил список из 46 советников высшего руководства Украины, среди них Арестович как штатный сотрудник не значится. Газета напомнила высказывание политика, что даже в случае увольнения он продолжит выступать.

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Ранее Арестович заявил, что будет баллотироваться на пост главы украинского государства, если свою кандидатуру не будет выставлять Владимир Зеленский. Выборы на Украине должны состояться в 2024 году.

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T.me / O_Arestovich_official

Татьяна Миссуми

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