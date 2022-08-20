Арестович пропал из списка советников офиса Зеленского
Украинские СМИ узнали, что Арестовича нет в списке советников офиса Зеленского
Алексея Арестовича не оказалось в списках советников Офиса президента Украины. Об этом сообщает украинское издание "Украиїнський Тиждень" со ссылкой на официальный ответ ведомства.
"Арестовича нет в списке ни штатных, ни внештатных советников руководства офиса президента", — говорится в публикации.
Издание направило соответствующий запрос, на который офис Зеленского предоставил список из 46 советников высшего руководства Украины, среди них Арестович как штатный сотрудник не значится. Газета напомнила высказывание политика, что даже в случае увольнения он продолжит выступать.
Ранее Арестович заявил, что будет баллотироваться на пост главы украинского государства, если свою кандидатуру не будет выставлять Владимир Зеленский. Выборы на Украине должны состояться в 2024 году.