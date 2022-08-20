Арестович пропал из списка советников офиса Зеленского

Алексея Арестовича не оказалось в списках советников Офиса президента Украины. Об этом сообщает украинское издание "Украиїнський Тиждень" со ссылкой на официальный ответ ведомства.

"Арестовича нет в списке ни штатных, ни внештатных советников руководства офиса президента", — говорится в публикации.

Издание направило соответствующий запрос, на который офис Зеленского предоставил список из 46 советников высшего руководства Украины, среди них Арестович как штатный сотрудник не значится. Газета напомнила высказывание политика, что даже в случае увольнения он продолжит выступать.