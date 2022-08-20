НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 августа, 14:19

В Минобороны Латвии начали готовиться к масштабной экономии

В Латвии в целях экономии будут приняты специальные меры, касающиеся оборонной сферы. Об этом пишет LETA со ссылкой на Минобороны страны.

"В Министерстве обороны готовится приказ министра обороны Артиса Пабрикса о масштабных мерах экономии в оборонной сфере", — пишет издание.

В частности, это затронет отопление, электричество и ремонтные работы. Сейчас между подведомственными учреждениями Минобороны Латвии координируются меры по энергосбережению. Кроме того, идёт разработка стратегии более широкого использования возобновляемых и местных энергоресурсов на предприятиях оборонной сферы.

В Латвии объяснили, как остановка поставок "Газпромом" повлияет на население

В Латвии объяснили, как остановка поставок "Газпромом" повлияет на население

Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс выступил с предложением возобновить призыв молодых людей для несения обязательной военной службы в течение пяти лет с 2023 года. Внесение изменений в законодательство должен утвердить Сейм Латвии. В случае положительного решения набор на военную службу будет осуществляться дважды в год — 1 января и 1 июля.

Обложка ©

Getty Images / Jean-Claude Ernst ATPImages

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров