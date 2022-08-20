В Минобороны Латвии начали готовиться к масштабной экономии
В Латвии в целях экономии будут приняты специальные меры, касающиеся оборонной сферы. Об этом пишет LETA со ссылкой на Минобороны страны.
"В Министерстве обороны готовится приказ министра обороны Артиса Пабрикса о масштабных мерах экономии в оборонной сфере", — пишет издание.
В частности, это затронет отопление, электричество и ремонтные работы. Сейчас между подведомственными учреждениями Минобороны Латвии координируются меры по энергосбережению. Кроме того, идёт разработка стратегии более широкого использования возобновляемых и местных энергоресурсов на предприятиях оборонной сферы.
Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс выступил с предложением возобновить призыв молодых людей для несения обязательной военной службы в течение пяти лет с 2023 года. Внесение изменений в законодательство должен утвердить Сейм Латвии. В случае положительного решения набор на военную службу будет осуществляться дважды в год — 1 января и 1 июля.
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