В Минобороны Латвии начали готовиться к масштабной экономии

В Латвии в целях экономии будут приняты специальные меры, касающиеся оборонной сферы. Об этом пишет LETA со ссылкой на Минобороны страны.

"В Министерстве обороны готовится приказ министра обороны Артиса Пабрикса о масштабных мерах экономии в оборонной сфере", — пишет издание.

В частности, это затронет отопление, электричество и ремонтные работы. Сейчас между подведомственными учреждениями Минобороны Латвии координируются меры по энергосбережению. Кроме того, идёт разработка стратегии более широкого использования возобновляемых и местных энергоресурсов на предприятиях оборонной сферы.