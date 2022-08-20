Губернатор Севастополя не считает нужным усиливать меры безопасности из-за атаки дронов
В Севастополе нет необходимости в дополнительных мерах безопасности из-за атак с применением дронов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в эфире канала "Соловьёв Live".
"Все службы работают в усиленном режиме уже достаточно давно, хоть это и не особо афишируется, занимаемся и контролем въезда. Соответствующая аналитическая информация поступает, проверяется, кто въезжает в город, собирается информация о тех, кто находится в городе временно", — отметил он.
Губернатор добавил, что сегодня собрал для обсуждения ситуации террористическую комиссию, было решено, что принимаемых мер достаточно. Отдельно глава города подчеркнул, что паники среди населения и туристов нет, всё спокойно.
Напомним, сегодня беспилотный летательный аппарат нанёс удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, дрон в последний момент был сбит, после чего врезался в крышу здания и загорелся. Жертв в результате атаки нет.
ТАСС / Сергей Мальгавко