Губернатор Севастополя не считает нужным усиливать меры безопасности из-за атаки дронов

В Севастополе нет необходимости в дополнительных мерах безопасности из-за атак с применением дронов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в эфире канала "Соловьёв Live".

"Все службы работают в усиленном режиме уже достаточно давно, хоть это и не особо афишируется, занимаемся и контролем въезда. Соответствующая аналитическая информация поступает, проверяется, кто въезжает в город, собирается информация о тех, кто находится в городе временно", — отметил он.