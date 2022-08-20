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20 августа, 14:01
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На мэра Мариуполя совершено покушение

<p>Константин Иващенко. Фото © ТАСС / Николай Тришин</p>

Константин Иващенко. Фото © ТАСС / Николай Тришин

На мэра Мариуполя Константина Иващенко было совершено покушение. К счастью, его удалось предотвратить, пишет ТАСС со ссылкой на мэрию города.

Как сообщил собеседник агентства, в результате происшествия никто не пострадал. Известно, что всё произошло на территории Мариупольского зоопарка, которая в настоящее время оцеплена правоохранителями.

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Ранее мэр Бердянска Александр Сауленко рассказал, что за организацией покушения на него, которое удалось предотвратить в начале августа, стояла Служба безопасности Украины. По словам Сауленко, произошедшее стало скорее исключением, так как правоохранители Бердянска внимательно следят за безопасностью и пресекают преступления на стадии подготовки.

Николь Вербер

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