На мэра Мариуполя совершено покушение

На мэра Мариуполя Константина Иващенко было совершено покушение. К счастью, его удалось предотвратить, пишет ТАСС со ссылкой на мэрию города.

Как сообщил собеседник агентства, в результате происшествия никто не пострадал. Известно, что всё произошло на территории Мариупольского зоопарка, которая в настоящее время оцеплена правоохранителями.