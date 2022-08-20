На мэра Мариуполя совершено покушение
Константин Иващенко. Фото © ТАСС / Николай Тришин
На мэра Мариуполя Константина Иващенко было совершено покушение. К счастью, его удалось предотвратить, пишет ТАСС со ссылкой на мэрию города.
Как сообщил собеседник агентства, в результате происшествия никто не пострадал. Известно, что всё произошло на территории Мариупольского зоопарка, которая в настоящее время оцеплена правоохранителями.
Ранее мэр Бердянска Александр Сауленко рассказал, что за организацией покушения на него, которое удалось предотвратить в начале августа, стояла Служба безопасности Украины. По словам Сауленко, произошедшее стало скорее исключением, так как правоохранители Бердянска внимательно следят за безопасностью и пресекают преступления на стадии подготовки.