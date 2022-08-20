Минобороны Британии начало расследование из-за отказа брать белых мужчин в ВВС

В рядах Военно-воздушных сил Великобритании проводится расследование из-за появления в СМИ данных о том, что белых мужчин-новобранцев перестали принимать на службу, чтобы достичь целей по этническому и гендерному многообразию в армии. Как рассказал телеканалу Sky News замминистра ведомства Джеймс Хеппи, в ходе него станет ясно, отдавалось ли предпочтение женщинам и этническим меньшинствам.

"Ответственная за приём новых служащих в ВВС Британии вице-маршал авиации Мариа Байфорд рассказала, что замедлила набор всех новых кандидатов после того, как выяснилось, что Военно-воздушные силы страны не достигают необходимых целей по этническому и гендерному разнообразию среди служащих. При этом она отметила, что совет необязательно решит отдавать предпочтение женщинам и представителям этнических меньшинств, а не белым мужчинам", — заявил Хеппи.

По данным телеканала, сотрудников по подбору персонала попросили отдавать предпочтение женщинам и представителям этнических меньшинств на учебные курсы в год до 31 марта 2021 года. В Минобороны подчеркнули, что, если виновные будут найдены, их привлекут к строгой ответственности.