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20 августа, 13:46

Успенская вышла на связь после долгого молчания и рассказала, куда уехала на самом деле

<p>Любовь Успенская в Рязанской области. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / uspenskayalubov_official</p>

Любовь Успенская в Рязанской области. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / uspenskayalubov_official

Королева русского шансона Любовь Успенская после долгого молчания наконец ответила хейтерам, которые обвиняли её в отъезде из России в США, поскольку артистка имеет американский паспорт. Певица призвала их не засорять себе голову и рассказала, где пропадала на самом деле.

Артистка отметила, что предана России и этим летом познаёт "интересные места нашей необъятной Родины". По словам Успенской, она проводит отдых в Рязанской области, где наслаждается природой и занимается здоровьем.

"Пока злые языки говорят, что я уехала в США, я хочу вам сказать, чтобы вы не засоряли себе голову ложной информацией и получали кайф от последних тёплых летних дней, как и я", — написала Успенская в соцсетях.

68-летняя Любовь Успенская в купальнике сверкнула фигурой, которой позавидуют 25-летние

68-летняя Любовь Успенская в купальнике сверкнула фигурой, которой позавидуют 25-летние

В мае королева русского шансона стала участницей громкого скандала. Успенская избила соседскую собаку и серьёзно повздорила с её хозяевами. Свой гнев она объяснила тем, что пёс якобы её покусал. Затем певица оскорбила хозяйку животного и пригрозила ей тюрьмой. Позднее юрист Александр Добровинский рассказал, что грозит избившей соседскую собаку певице Успенской.

Николь Вербер

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