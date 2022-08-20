Успенская вышла на связь после долгого молчания и рассказала, куда уехала на самом деле
Любовь Успенская в Рязанской области. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / uspenskayalubov_official
Королева русского шансона Любовь Успенская после долгого молчания наконец ответила хейтерам, которые обвиняли её в отъезде из России в США, поскольку артистка имеет американский паспорт. Певица призвала их не засорять себе голову и рассказала, где пропадала на самом деле.
Артистка отметила, что предана России и этим летом познаёт "интересные места нашей необъятной Родины". По словам Успенской, она проводит отдых в Рязанской области, где наслаждается природой и занимается здоровьем.
"Пока злые языки говорят, что я уехала в США, я хочу вам сказать, чтобы вы не засоряли себе голову ложной информацией и получали кайф от последних тёплых летних дней, как и я", — написала Успенская в соцсетях.
В мае королева русского шансона стала участницей громкого скандала. Успенская избила соседскую собаку и серьёзно повздорила с её хозяевами. Свой гнев она объяснила тем, что пёс якобы её покусал. Затем певица оскорбила хозяйку животного и пригрозила ей тюрьмой. Позднее юрист Александр Добровинский рассказал, что грозит избившей соседскую собаку певице Успенской.