Успенская вышла на связь после долгого молчания и рассказала, куда уехала на самом деле

Королева русского шансона Любовь Успенская после долгого молчания наконец ответила хейтерам, которые обвиняли её в отъезде из России в США, поскольку артистка имеет американский паспорт. Певица призвала их не засорять себе голову и рассказала, где пропадала на самом деле.

Артистка отметила, что предана России и этим летом познаёт "интересные места нашей необъятной Родины". По словам Успенской, она проводит отдых в Рязанской области, где наслаждается природой и занимается здоровьем.