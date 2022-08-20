"Интеллектуальный деградант": Нарколог нашёл у Зеленского тревожные "симптомы" Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает интеллектуально деградировать, он с трудом излагает мысли на публике, поэтому скоро ему не обойтись без телесуфлёра — по примеру 79-летнего американского лидера Джо Байдена. Таким предположением поделился нарколог Василий Шуров в интервью Пятому каналу.

Врач заметил, что во время последних выступлений у Зеленского постоянно бегающий взгляд, он также всё время пьёт воду, а руками он трёт своё одутловатое и отёчное лицо. Так, на недавней пресс-конференции во Львове с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем украинскому лидеру явно было тяжело стоять, и он вслушивался, чтобы понять смысл задаваемых вопросов.

"Что можно констатировать? Заболевание наркологическое прогрессирует, человеку уже всё равно, что у него важная встреча, нужно выходить, что-то рассказывать, и ты попадешь в объективы камер... В общем, мы видим интеллектуального деграданта", — сказал Шуров.

Психостимуляторы, на которых может сидеть Зеленский, разрушают мозг, память, мышление, интеллект, способность прогнозировать последствия своих действий, своих слов, полагает нарколог. По его мнению, украинский лидер давно перестал импровизировать, а запоминание больших текстов даётся с трудом.