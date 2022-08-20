Фигурант дела нарколога Брюна признал вину
Владимир Якушев в зале суда. Обложка © Предоставлено Лайфу пресс-службой Кузьминского суда
Вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев признал вину по делу о мошенничестве и заключил сделку со следствием. Он проходит обвиняемым по делу, фигурантом которого также является бывший главный нарколог РФ Евгений Брюн.
"Учитывая, что Якушев признал вину, с ним заключено соглашение о сотрудничестве со следствием, считаю его заключение под стражу нецелесообразным. И [прошу] отправить его под домашний арест до 3 октября", — заявил следователь в суде.
Якушев не возражал против такой меры пресечения. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил его под домашний арест до 3 октября.
Напомним, 19 августа стало известно, что психиатра-нарколога Евгения Брюна подозревают в организации закупки государственными учреждениями тестов и реагентов для определения наркотической зависимости по завышенным ценам. Уточнялось, что для этого он с сообщниками якобы использовал сеть аффилированных компаний. Позднее Брюну было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Решением суда он был отправлен под домашний арест.