Фигурант дела нарколога Брюна признал вину

Вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев признал вину по делу о мошенничестве и заключил сделку со следствием. Он проходит обвиняемым по делу, фигурантом которого также является бывший главный нарколог РФ Евгений Брюн.

"Учитывая, что Якушев признал вину, с ним заключено соглашение о сотрудничестве со следствием, считаю его заключение под стражу нецелесообразным. И [прошу] отправить его под домашний арест до 3 октября", — заявил следователь в суде.