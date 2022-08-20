Глава ЦБ Германии предсказал рецессию в немецкой экономике уже этой зимой
В Германии уровень инфляции ближайшей осенью может преодолеть отметку в 10% впервые с 1951 года. Такие прогнозы озвучил президент Бундесбанка Йоахим Нагель в интервью Rheinische Post.
"Если энергетический кризис углубится, рецессия следующей зимой выглядит вероятной", — не исключил он.
Нагель напомнил, что в 1951 году уровень инфляции достигал 11%, исходя из расчётов на тот период. Сейчас страна вновь подбирается к таким значениям, а действия немецкого правительства не приносят должного результата. По мнению главы Бундесбанка, нужно снизить НДС на газ, что повлияет на цены. Однако инфляция в любом случае останется проблемой Германии и в следующем году, уверен финансист.
Ранее президент тюрингского управления по защите конституции Штефан Крамер сообщил, что осенью в Германии вырастет уровень агрессивных протестов, а зимой эти настроения только усилятся. Причиной тому станет резкое падение уровня жизни.
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