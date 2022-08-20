Арестованную в Гибралтаре яхту российского бизнесмена продадут на аукционе 23 августа

Власти британской заморской территории Гибралтар собираются продать на аукционе 23 августа суперъяхту Axioma, арестованную в марте этого года после введения санкций. Предположительно, она принадлежит российскому бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, передаёт газета Guardian.

Согласно иску, поданному американским банком JP Morgan, компания Пумпянского Pyrene Investments имеет долг перед банком в размере более 20 млн долларов. Таким образом, если банк выиграет дело, средства от продажи судна будут перечислены именно ему, а не отправятся на помощь украинским беженцам, как заявляли ранее. При этом стоимость яхты составляет около 77 млн долларов. Торги назначены на 23 августа.