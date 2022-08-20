Минобороны сообщило о расследовании отравления главы Херсонской области боевыми веществами

По факту отравления боевыми веществами главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо начато дополнительное расследование. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"С учётом полученных доказательств государственного терроризма киевского режима в настоящее время проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами Владимира Сальдо", — сказал генерал-лейтенант.

Напомним, 5 августа стало известно, что Владимира Сальдо госпитализировали. Сообщалось, что на этом настояли врачи. Его обязанности перешли к председателю правительства региона Сергею Елисееву. Лайф писал, что Сальдо доставили в симферопольскую больницу. По данным телеграм-канал Mash, предполагаемым диагнозом главы администрации области было "отравление неизвестным веществом", однако власти региона эту версию отвергали.