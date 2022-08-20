Белоруссия попросила 18 стран помочь поймать 400 нацистских преступников

Генпрокуратура Белоруссии обратилась к 18 странам с просьбой оказать республике правовую помощь в суде над нацистскими преступниками, которые укрываются от правосудия, пользуясь защитой этих государств. По данным правоохранителей, на территории США, Великобритании, Аргентины, Бразилии, Австрии, Литвы, Латвии и других стран находятся минимум 400 преступников, рассказал начальник главного управления идеологической работы Минобороны Белоруссии Леонид Касинский.

"ГП Республики Беларусь в начале 2022 года, располагая информацией о местах нахождения не менее чем 400 живых нацистских преступников, пользующихся защитой иностранных государств, направила 60 просьб об оказании правовой помощи по делу о геноциде белорусского народа в 18 стран", — сказал Касинский в ходе выступления на первом Международном антифашистском конгрессе.

Он отметил, что Литва и Латвия уже дали ответ. Страны отказались помогать Белоруссии в правовом вопросе, заявив, что удовлетворение просьбы республики якобы "нанесёт ущерб их безопасности".