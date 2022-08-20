Россиянам на фоне роста заражений ковидом напомнили, как правильно вызвать врача на дом

В Северной столице наблюдается рост заражений CoViD-19. Глава отдела по организации амбулаторной помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьёва заявила, что сейчас особенно важно вспомнить алгоритм вызова врача на дом, а также правильно вести себя тем, кто болеет легко или бессимптомно.

"Нет ограничений приёма вызовов, как было зимой, когда мы просили пациентов с лёгким течением, не возрастных, по возможности приходить в наши фильтры-боксы, где больного осматривал врач, делали ПЦР-тест, оформляли больничный и выдавали лекарства. Но и сейчас в порядке рекомендаций могут быть предложения самим прийти в поликлинику тем, кто болеет не тяжело — просто так будет быстрее и зачастую удобнее для пациента. Боксы сохранились, мы их не расформировывали", — рассказала Соловьёва газете "Петербургский дневник".