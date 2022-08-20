РФС опубликовал видео переговоров судей на матче "Зенит" – ЦСКА
Российский футбольный союз (РФС) в Сети опубликовал ролик с записями судейских переговоров во время матча 5-го тура РПЛ "Зенит" – ЦСКА.
На кадрах можно увидеть, как судьями принимались решения по ключевым вопросам, а также как переговариваются между собой главный арбитр Павел Кукуян со своими коллегами, отвечающими за работу системы VAR.
Напомним, матч пятого тура "Зенит" – ЦСКА завершился победой команды Сергея Семака со счётом 2:1. Мячами в составе петербуржцев отметились Малком и Густаво Мантуан, тогда как у армейцев гол забил Фёдор Чалов.