Наркофорум СБУ попытался подкупить русских хакеров и лишился миллиона рублей

Продающий наркотические и психотропные вещества российским гражданам форум RUTOR, который связан со Службой безопасности Украины, попытался откупиться от налёта российских хакеров из Killnet, чтобы те прекратили атаку на ресурс.

"Многие из вас думают, что наше мнение и позицию Killnet можно купить за деньги. Это не так. Эсбэушный форум "Рутор" сегодня заплатил нам один миллион рублей за то, чтобы мы прекратили атаку на их наркоресурсы. СБУ заплатила нам миллион рублей за один пост в нашем канале, "дабы скрасить ситуацию и развеять сомнение о связях со спецслужбой Украины", — рассказали хакеры.

Но, как напомнили программисты, они верят в победу нашей страны в спецоперации на Украине и ни при каких условиях не пойдут на контакт с СБУ. В итоге специалисты "заскамили" сотрудника спецслужбы на $15 тысяч и теперь половина этих средств будет отправлена на помощь российским детским приютам.