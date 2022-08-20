На Кипре развернули 53-метровый триколор в честь Дня флага России

На Кипре в преддверии Дня государственного флага России прошла массовая акция. Десятки жителей собрались у Белых камней в Лимассоле, чтобы поддержать нашу страну.

Акция в поддержку РФ в преддверии Дня государственного российского флага. Видео © VK / Алексей Кожинов

В живописном месте жители растянули огромный российский флаг, длина которого без малого насчитывала 53 метра. Из триколора они также сложили буквы Z и V. Кроме того, сами участники акции пришли в футболках с государственной символикой РФ. Надписи на их одежде гласили: "Я люблю Россию!", а множество развёрнутых плакатов восклицали: "Россия, мы с тобой!", "Поддерживаем действия России!", "Нет НАТО на Украине и на Кипре".

Акция была согласована с местными властями, а полиция обеспечила безопасность участников. Инициаторами проведения мероприятия стали проживающие в Лимассоле россияне и киприоты при поддержке Координационного совета российских соотечественников и Молодёжного клуба российских соотечественников на Кипре. Следующая акция пройдёт в Ларнаке в День российского флага. 22 августа там запланирован праздничный автопробег.