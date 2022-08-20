Турция не получила от Швеции и Финляндии ответа на запросы по экстрадиции

Турция не получила от Швеции и Финляндии положительного ответа на запросы по экстрадиции лиц, причастных к терроризму. Как сообщил журналистам министр юстиции Бекир Боздаг, странам было направлено новое обращение.

"Положительного ответа на наши запросы по экстрадиции мы не получили. Мы обновили наше обращение и вновь напомнили о наших запросах", — сказал он.