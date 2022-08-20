Турция не получила от Швеции и Финляндии ответа на запросы по экстрадиции
Турция не получила от Швеции и Финляндии положительного ответа на запросы по экстрадиции лиц, причастных к терроризму. Как сообщил журналистам министр юстиции Бекир Боздаг, странам было направлено новое обращение.
"Положительного ответа на наши запросы по экстрадиции мы не получили. Мы обновили наше обращение и вновь напомнили о наших запросах", — сказал он.
Как уже сообщал Лайф, Анкара поставила десять условий Швеции и Финляндии для снятия вето на их членство в НАТО. Странам, в частности, было предложено установить правовые нормы для борьбы с терроризмом, пресекать попытки открыть представительства РПК на своих территориях, не разрешать деятельность движения FETÖ. Вскоре стало известно, что Финляндия отказалась выполнить одно из десяти условий Турции, а именно не стала экстрадировать в Анкару лиц, которых считают в республике участниками запрещённого движения. Позже президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара может заморозить процесс вступления в НАТО Стокгольма и Хельсинки.
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