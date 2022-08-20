Шойгу показали систему, которая с помощью искусственного интеллекта может обмануть ПВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с образцом системы с искусственным интеллектом на полях форума "Армия-2022". Начальник Управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны РФ Василий Елистратов доложил главе МО, что она способна обмануть ПВО.

"Развивая военные технологии, мы также рассматриваем вопрос и противодействия им. Здесь представлена новая разработка с технологиями искусственного интеллекта, которая позволит обмануть обученные нейросети противника средств ПВО", — сказал Елистратов.

Также Шойгу показали линейку дистанционно управляемых боевых модулей: "Курганец-БМ", "Эпоха", "Тайфун-ВДВ-БМ" и "Бумеранг-Буревестник".