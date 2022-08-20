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20 августа, 13:16

Шойгу показали систему, которая с помощью искусственного интеллекта может обмануть ПВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с образцом системы с искусственным интеллектом на полях форума "Армия-2022". Начальник Управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны РФ Василий Елистратов доложил главе МО, что она способна обмануть ПВО.

"Развивая военные технологии, мы также рассматриваем вопрос и противодействия им. Здесь представлена новая разработка с технологиями искусственного интеллекта, которая позволит обмануть обученные нейросети противника средств ПВО", — сказал Елистратов.

Также Шойгу показали линейку дистанционно управляемых боевых модулей: "Курганец-БМ", "Эпоха", "Тайфун-ВДВ-БМ" и "Бумеранг-Буревестник".

Экспортный вариант танка Т-14 "Армата" впервые представили на форуме "Армия-2022"

Экспортный вариант танка Т-14 "Армата" впервые представили на форуме "Армия-2022"

Ранее на форуме "Армия-2022" представили беспилотник "Лиса", участвующий в СВО. На данный момент подобная техника используется в рамках спецоперации России на Украине. Недавно в Донбасс было направлено пять беспилотников.

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ТАСС / Бобылёв Сергей

Анатолий Симоненко

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