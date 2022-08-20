Названы три продукта, которые делают пиццу полезной
Эксперт Филимонов рассказал, какие пиццы богаты полезными витаминами
Пицца является излюбленным блюдом многих людей. Как узнал Лайф, заказав или приготовив итальянское блюдо, вы не только насладитесь любимым вкусом, но и получите полезные для здоровья элементы. О том, какие витамины можно получить из разных пицц, рассказал бренд-шеф сервиса доставки TVOЯ Pizza delivery Владимир Филимонов.
Болгарский перец
Пицца с болгарским перцем. Фото © Unsplash
Как известно, овощ богат витаминами C, E, а также железом, кальцием, калием и магнием. Благодаря этому набору болгарский перец — отличный помощник для поддержания здоровья, хорошего самочувствия и красоты, утверждает эксперт. Витамин С способствует укреплению иммунитета, а также сохранению молодости кожи. Витамин Е улучшает кровообращение, железо контролирует уровень гемоглобина, кальций полезен для опорно-двигательного аппарата, калий стабилизирует нервную систему, а магний отвечает за выработку энергии. Полезный овощ можно найти в "Мексиканской", "Мясной" или "Вегетарианской" пиццах.
Зелень
Пицца с зеленью. Фото © Unsplash
Рукола, кейл, айсберг и другие виды зелени — настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. В руколе можно найти витамины группы В, цинк, селен и медь. Она способствует очищению организма, выведению лишней воды, рассказал собеседник Лайфа. Листья салата айсберг на 95% состоят из воды, а также содержат витамин К, улучшающий обмен веществ, и фолиевую кислоту, стимулирующую кроветворение. Кейл богат витаминами С, группы B, а также А. Последний из них известен как ретинол, он отвечает за качество кожи, поддерживает слизистые увлажненными, а также ускоряет обмен веществ. Зеленью богаты пиццы "Цезарь", "Тоскана", а также "Гранд Пепперони".
Грибы
Пицца с грибами. Фото © Unsplash
Они являются источником витаминов группы В, витамина С, кальция, калия и железа, о свойствах которых мы уже рассказали. Также, как пояснил Филимонов, в них содержится фосфор, который отвечает за развитие опорно-двигательного аппарата, поддерживает мышцы в тонусе, а также играет значительную роль в синтезе белков, жиров и углеводов. Кроме этого, грибы насыщены витамином D, отвечающим за крепкий иммунитет, хорошее самочувствие, работу мозга и нервной системы. Чаще всего для приготовления пиццы используются шампиньоны, белые грибы, опята, лисички и вёшенки. С грибами готовят пиццы "Ветчина и грибы", "Жюльен" и "Пепперони с грибами и горгонзолой".
Ранее Диетолог Русакова перечислила специи, нормализующие работу пищеварения и нервной системы. По её словам, ароматы цитруса, корицы, мяты и имбиря окажут благотворное воздействие во время диеты, снижая аппетит, а также помогут нормализовать пищеварение, нервную систему, улучшить кровообращение и утолить голод.
Unsplash