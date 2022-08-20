Названы три продукта, которые делают пиццу полезной

Пицца является излюбленным блюдом многих людей. Как узнал Лайф, заказав или приготовив итальянское блюдо, вы не только насладитесь любимым вкусом, но и получите полезные для здоровья элементы. О том, какие витамины можно получить из разных пицц, рассказал бренд-шеф сервиса доставки TVOЯ Pizza delivery Владимир Филимонов.

Болгарский перец

Пицца с болгарским перцем. Фото © Unsplash

Как известно, овощ богат витаминами C, E, а также железом, кальцием, калием и магнием. Благодаря этому набору болгарский перец — отличный помощник для поддержания здоровья, хорошего самочувствия и красоты, утверждает эксперт. Витамин С способствует укреплению иммунитета, а также сохранению молодости кожи. Витамин Е улучшает кровообращение, железо контролирует уровень гемоглобина, кальций полезен для опорно-двигательного аппарата, калий стабилизирует нервную систему, а магний отвечает за выработку энергии. Полезный овощ можно найти в "Мексиканской", "Мясной" или "Вегетарианской" пиццах.

Зелень

Пицца с зеленью. Фото © Unsplash

Рукола, кейл, айсберг и другие виды зелени — настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. В руколе можно найти витамины группы В, цинк, селен и медь. Она способствует очищению организма, выведению лишней воды, рассказал собеседник Лайфа. Листья салата айсберг на 95% состоят из воды, а также содержат витамин К, улучшающий обмен веществ, и фолиевую кислоту, стимулирующую кроветворение. Кейл богат витаминами С, группы B, а также А. Последний из них известен как ретинол, он отвечает за качество кожи, поддерживает слизистые увлажненными, а также ускоряет обмен веществ. Зеленью богаты пиццы "Цезарь", "Тоскана", а также "Гранд Пепперони".

Грибы

Пицца с грибами. Фото © Unsplash

Они являются источником витаминов группы В, витамина С, кальция, калия и железа, о свойствах которых мы уже рассказали. Также, как пояснил Филимонов, в них содержится фосфор, который отвечает за развитие опорно-двигательного аппарата, поддерживает мышцы в тонусе, а также играет значительную роль в синтезе белков, жиров и углеводов. Кроме этого, грибы насыщены витамином D, отвечающим за крепкий иммунитет, хорошее самочувствие, работу мозга и нервной системы. Чаще всего для приготовления пиццы используются шампиньоны, белые грибы, опята, лисички и вёшенки. С грибами готовят пиццы "Ветчина и грибы", "Жюльен" и "Пепперони с грибами и горгонзолой".