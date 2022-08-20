Власти Запорожья сообщили о предотвращении украинской провокации на ЗАЭС
Рогов: На ЗАЭС удалось предотвратить украинскую провокацию 19 августа
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об успешном предотвращении очередной провокации, которую украинская сторона планировала совершить на ЗАЭС.
"19 августа на атомной станции всё было относительно спокойно. Благодаря гласности и заблаговременному обнародованию планов боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского удалось не допустить провокацию", — приводит его слова РИА "Новости".
Рогов подчеркнул, что провокация могла иметь серьёзные и непоправимые последствия. При этом он допустил, что в скором времени Киев совершит новые попытки осуществить свой план по обстрелу электростанции.
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Ранее в Минобороны РФ предупредили о намерении Украины устроить резонансную провокацию на ЗАЭС 19 августа, когда в стране будет находиться генсек ООН Антониу Гутерриш. По словам генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, целью этой провокации было создание зоны отчуждения до 30 километров. Он предупредил, что обстрелы ЗАЭС могут привести к аварии, сравнимой с той, что случилась на японской АЭС "Фукусима-1". Сейчас периметр станции находится под постоянным наблюдением беспилотников.
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