Власти Запорожья сообщили о предотвращении украинской провокации на ЗАЭС

"19 августа на атомной станции всё было относительно спокойно. Благодаря гласности и заблаговременному обнародованию планов боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского удалось не допустить провокацию", — приводит его слова РИА "Новости" .

Рогов подчеркнул, что провокация могла иметь серьёзные и непоправимые последствия. При этом он допустил, что в скором времени Киев совершит новые попытки осуществить свой план по обстрелу электростанции.