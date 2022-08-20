Фёдор Смолов не сыграет со "Спартаком" по решению врачей

Нападающий "Динамо" Фёдор Смолов пропустит матч шестого тура РПЛ против "Спартака" по решению медицинского штаба. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

По аналогичной причине матч в составе бело-голубых пропустит и защитник Диего Лаксальт. Вместо Смолова на острие атаки сыграет Константин Тюкавин.