Фёдор Смолов не сыграет со "Спартаком" по решению врачей
Нападающий "Динамо" Фёдор Смолов пропустит матч шестого тура РПЛ против "Спартака" по решению медицинского штаба. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.
По аналогичной причине матч в составе бело-голубых пропустит и защитник Диего Лаксальт. Вместо Смолова на острие атаки сыграет Константин Тюкавин.
Добавим, что матч "Динамо" – "Спартак" в рамках шестого тура РПЛ пройдёт на домашнем стадионе бело-голубых 20 августа. Начало в 17:30.
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ФК "Динамо"