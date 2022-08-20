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20 августа, 14:00

"Локомотив" одержал первую победу в РПЛ, доигрывая матч в меньшинстве

"Локомотив" разгромил "Химки" и одержал первую победу в сезоне

Московский "Локомотив" одержал первую победу в текущем сезоне РПЛ, переиграв в гостевом матче 6-го тура "Химки" со счётом 3:0.

Оба своих гола железнодорожники забили в середине первого тайма. Счёт открыл Джирано Керк, а через 12 минут преимущество москвичей удвоил Франсуа Камано. В конце первой половины встречи "Локомотив" остался вдесятером после спорного удаления защитника Мампаси. Однако реализовать численное преимущество "Химки" не сумели. В добавленное время счёт до крупного довёл Константин Марадишвили.

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Первая победа в сезоне позволила "Локомотиву" подняться на 12-е место в турнирной таблице с 6 очками. "Химки" идут на 9-й строчке, имея в активе на один балл больше.

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ФК "Локомотив"

Шамиль Гаджиев

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