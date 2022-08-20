"Локомотив" одержал первую победу в РПЛ, доигрывая матч в меньшинстве

Московский "Локомотив" одержал первую победу в текущем сезоне РПЛ, переиграв в гостевом матче 6-го тура "Химки" со счётом 3:0.

Оба своих гола железнодорожники забили в середине первого тайма. Счёт открыл Джирано Керк, а через 12 минут преимущество москвичей удвоил Франсуа Камано. В конце первой половины встречи "Локомотив" остался вдесятером после спорного удаления защитника Мампаси. Однако реализовать численное преимущество "Химки" не сумели. В добавленное время счёт до крупного довёл Константин Марадишвили.