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20 августа, 13:53

Редкий вид орхидеи зацвёл в Ботаническом саду Петербурга

<p>Орхидея Стангопея глазастая. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/botsad_spb_official/1064" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ботанический сад Петра Великого</a></p>

Орхидея Стангопея глазастая. Обложка © t.me / Ботанический сад Петра Великого

В Ботаническом саду Петра Великого зацвёл редкий вид орхидеи глазастой. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", соцветия цветка растут вниз и прорастают прямо через субстрат.

"Орхидея Стангопея глазастая (Stanhopea oculata). Обратите внимание, что соцветия растут вниз и прорастают прямо через субстрат", — рассказали в пресс-службе сада.

  • Орхидея Стангопея глазастая. Фото © t.me / Ботанический сад Петра Великого
    Орхидея Стангопея глазастая. Фото © t.me / Ботанический сад Петра Великого
  • Орхидея Стангопея глазастая. Фото © t.me / Ботанический сад Петра Великого
    Орхидея Стангопея глазастая. Фото © t.me / Ботанический сад Петра Великого

Орхидея Стангопея глазастая. Фото © t.me / Ботанический сад Петра Великого

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Особенностью данного растения является то, что оно расцветает всего на четыре дня. К тому же у орхидеи невероятный аромат, который напоминает ваниль. Цветёт цветок дважды в год — с февраля по ноябрь и с августа по сентябрь.

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Оксана Попова
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