Редкий вид орхидеи зацвёл в Ботаническом саду Петербурга
Орхидея Стангопея глазастая. Обложка © t.me / Ботанический сад Петра Великого
В Ботаническом саду Петра Великого зацвёл редкий вид орхидеи глазастой. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", соцветия цветка растут вниз и прорастают прямо через субстрат.
"Орхидея Стангопея глазастая (Stanhopea oculata). Обратите внимание, что соцветия растут вниз и прорастают прямо через субстрат", — рассказали в пресс-службе сада.
Особенностью данного растения является то, что оно расцветает всего на четыре дня. К тому же у орхидеи невероятный аромат, который напоминает ваниль. Цветёт цветок дважды в год — с февраля по ноябрь и с августа по сентябрь.
Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге проведут аукцион для сбора денег на памятник Сергею Бодрову. Мероприятие пройдёт 20 сентября, принять участие в вернисаже сможет любой желающий.