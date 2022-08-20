Применение Украиной отравляющих химических веществ по отношению к российским военным — провокация, демонстрирующая то, что Киев вышел за рамки "красных флажков". Такое мнение в беседе с Лайфом высказал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Он считает, что при всей тяжести этого преступления международные организации не примут во внимание этот факт. Баранец убеждён, что ни ООН, ни МАГАТЭ, ни Евросоюз, ни НАТО, ни Вашингтон просто этого не заметят, а если и обратят внимание, то в очередной раз обвинят в этом Россию.

"Ещё обоснуют так, что это специально применилось химоружие, чтобы прогнать украинцев подальше от Запорожской АЭС. Здесь как в футболе — подкупленный судья. Он всё время будет указывать на пенальти в наши ворота. Сейчас дружно с подачи Киева заговорят, что всё это — дело рук России. Сейчас ещё устроят демонстрацию — привезут покойников, разложат и скажут: "Видите, вот уже жертвы русского химического терроризма", — сказал эксперт.

Баранец напомнил: дела у украинцев на всех фронтах идут очень плохо, поэтому они пошли на такие страшные меры. В заключение собеседник Лайфа подчеркнул, что во все тяжкие они ударятся только для того, чтобы сбить "наступающие порывы российской армии и её союзников".