Человеческую ногу в ботинке нашли в Йеллоустонском парке

В США сотрудники Йеллоустонского национального парка нашли в горячем источнике ботинок с фрагментом человеческой ступни. Об этом руководство парка сообщило в соцсетях.

"16 августа сотрудник обнаружил фрагмент ступни в ботинке, плавающий в источнике Абиш Пул, расположенном в… южной части Йеллоустонского национального парка. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Йеллоустона проводят расследование", — указано в официальном сообщении.

Йеллоустонский национальный парк, знаменитый своими гейзерами, занимает собой территории целых трёх штатов — Вайоминга, Монтану и Айдахо. Он является международным биосферным заповедником, охраняемым ЮНЕСКО.