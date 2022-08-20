Человеческую ногу в ботинке нашли в Йеллоустонском парке
В США сотрудники Йеллоустонского национального парка нашли в горячем источнике ботинок с фрагментом человеческой ступни. Об этом руководство парка сообщило в соцсетях.
"16 августа сотрудник обнаружил фрагмент ступни в ботинке, плавающий в источнике Абиш Пул, расположенном в… южной части Йеллоустонского национального парка. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Йеллоустона проводят расследование", — указано в официальном сообщении.
Йеллоустонский национальный парк, знаменитый своими гейзерами, занимает собой территории целых трёх штатов — Вайоминга, Монтану и Айдахо. Он является международным биосферным заповедником, охраняемым ЮНЕСКО.
Ранее Лайф писал, что из заблокированного национального парка "Долина смерти" в США начали вывозить людей. 6 августа в регионе выпал 371 мм осадков — это 75% от годовой нормы в Долине смерти. В результате дождей и последующего схода селей никто не пострадал, однако во многих местах оказалось заблокировано дорожное полотно.
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Twitter/@YellowstoneNPS