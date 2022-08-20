"Бандитская страна!": Турок привели в бешенство упрёки США из-за покупки российских С-400

Американский сенатор Роберт Менендес заявил, что покупка Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400 станет "явным нарушением" санкций США против РФ. В связи с этим конгрессмен призвал власти Турции отказаться от военного сотрудничества с Москвой. Однако такое заявление вызвало негодование среди читателей турецкого издания Haber7. Они заявили, что время Америки вышло и теперь она не вправе кому-либо угрожать.

"Если вас выгонят с Инджирлик (авиабаза в Турции, которую в том числе используют ВВС США. — Прим. Лайфа), ваша власть в этом регионе закончится. Об этом вы наверняка тоже подумали?" — задал вопрос пользователь.

"Бандитская страна! Сенатор-террорист", — возмутился житель Турции.

Другой комментатор напомнил, что Индия тоже недавно купила российские ЗРК "Триумф", однако против этой страны никакие ограничения не вводились. По мнению ещё одного читателя, Анкаре нужно пересмотреть свои отношения с США и сконцентрироваться на развитии сотрудничества со странами региона.

"Собака лает, а караван идёт", — гласит тюркская пословица", — прокомментировал слова конгрессмена Ахмет.

"Интересно, почему вы так боитесь С-400? Значит, что-то затеваете? Турция назло им должна приобрести больше С-400, купить Су-57 или китайские самолёты", — написал читатель Haber7.